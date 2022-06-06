Російські регіони почали масово закуповувати труни. Вони для росіян, поховання яких не можуть оплатити близькі

Російські регіони почали масово закуповувати труни на сайті державних закупівель. Це для тих росіян, поховання яких не можуть оплатити родичі.

Відповідні закупівлі на сайті знайшли кореспонденти Telegram-каналу «Можем объяснить».

Зокрема, у Хабаровському краї влада замовила викопування одразу 700 могил. Пʼять років тому аналогічний контракт там замовляли лише на 120 могил.

У Красноярську місцева влада виділяє кошти на створення 100 могил — і це перша подібна закупівля в історії замовника, який раніше користувався послугами ЖКГ.

У Копійському районі Челябінської області замовляють створення 37 могил, у Карелії — 39. У Мурманську точну кількість замовник не називає, але зазначає, що вони плануються «чергами».