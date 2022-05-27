В Англії знайшли камінь, на якому 1 700 років тому намалювали пеніс і назвали людину гівнюком

В Англії історики розшифровували давньоримське графіті, яке висічене на камені біля Адріановогу валу — там було написано «Секундін гівнюк» і намальований пеніс.

Про це повідомляє BBC.

Образливий коментар, написаний понад 1 700 років тому, виявили неподалік міста Гексхем. У ньому були слова про когось на імʼя Секундін, а поруч із написом намальований фалос, який римляни зазвичай використовували як символ удачі чи родючості. Проте експерти вважають, що його справжнє значення цим разом було дещо іншим.

Так, римські фахівці з епіграфіки визнали повідомлення викривленою версією слів Secundinus cacator, що перекладається англійською як «Секундін гівнюк». Вони вважають, що фалічне зображення поруч із ним додало «сили написаній образі».

Камінь завширшки 40 см і заввишки 15 см знайшов Ділан Герберт, біохімік на пенсії з Південного Уельсу. Він зробив це відкриття 19 травня, коли брав участь у розкопках біля валу.

«Весь тиждень я прибирав багато щебеню, чесно кажучи, цей камінь заважав мені, і я був радий, коли мені сказали, що я можу витягнути його з траншеї. Він виглядав так само, як і всі інші, звичайнісінький камінь, але коли я перевернув його, то з подивом побачив кілька чітких букв. Лише після того, як ми видалили бруд, я усвідомив всю повноту того, що виявив, і був у захваті», — розповів чоловік.

Загалом на цьому місці, неподалік Гексхему, знайшли 13 різьблених фігурок фалоса.