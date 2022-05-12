Українська православна церква московського патріархату звинуватила Порошенка та ПЦУ у російському вторгненні

Українська православна церква московського патріархату поклала провину за напад росії на Петра Порошенка та Православну церкву України. Про це йдеться у її заяві від 12 травня.

«Факти розпалювання релігійної ворожнечі та злочинні дії проти Української Православної Церкви на місцях містять ознаки диверсії та є наслідком помилкової релігійної політики часів президентства Петра Порошенка та руйнівної ідеології так званої Православної Церкви України. [...] Переконані, що саме така діяльність попередньої влади та ПЦУ і стала одним з приводів військового вторгнення в Україну», — заявили у московському патріархаті.