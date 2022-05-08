росія заявила про «знищення» неіснуючого ракетного корвета ВМС України

Міністерство оборони росії в неділю повідомило про знищення ракетного корвета біля Одеси. Але у Військово-морських силах України стверджують, що в них немає такого корабля.

Про це повідомляє «BBC Україна».

Російські військові повідомили, що «знищили корвет ВМС України проєкту 1241». Водночас у ВМС України повідомили, що взагалі не мають такого корабля, принаймні останні 8 років.

Видання зазначає, що раніше в України дійсно були 7 кораблів проєкту 1241. Але чотири з них («Придніпровʼя», «Хмельницький», «Григорій Гнатенко» і «Полтава») росія захопила ще в березні 2014 року під час анексії Криму. З трьох корветів, що залишились в українських військових, два списали.

Єдиний, що залишився, стоїть на озброєнні не ВМС, а Морської охорони Державної прикордонної служби. Це флагман «Григорій Куропʼятников». Ще на початку вторгнення, 26 лютого, Держприкордонслужба заявила про атаку на нього.

Держприкордонслужба не підтвердила атаку на флагман свого флоту. «У нас все норм. Думаю, що ці заяви [міноборони рф] загалом надумані», — повідомило виданню джерело у ДПСУ.