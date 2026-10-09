Лауреатка Нобелівської премії миру пожартувала, що може розділити нагороду з Трампом — якщо присутні їй ще трохи поаплодують

Лауреатка Нобелівської премії миру Наванетхем «Наві» Піллей пожартувала, що може розділити нагороду з Дональдом Трампом, якщо присутні аплодуватимуть їй ще трохи довше. Її слова викликали сміх у залі. Про присудження премії Піллей дізналася на Нюрнберзькому форумі — міжнародному заході, присвяченому праву.

Відео з реакцією Піллей опублікувала в соцмережі X французька правозахисниця Аньєс Калламар.

Щойно дізнавшись новину, Піллей також жартома додала: «Як юристка й суддя, я все ще хочу перевірити цю інформацію».

Її слова про Трампа — це натяк на давнє прагнення президента США здобути Нобелівську премію миру. У 2025 році торішня лауреатка цієї премії Марія Коріна Мачадо передала медаль премії президенту Трампу. У Нобелівському комітеті раніше наголошували: після оголошення лауреата премію не можна скасувати, передати або розділити з іншою особою.

Зокрема, напередодні оголошення лауреата цьогорічної премії Трамп заявив, що «запобіг повному знищенню світу», а також нібито зупинив вісім воєн. Проте завершити війну Росії проти України він так і не зміг.