У Києві чоловік стрибнув у бочку зі смолою, щоб «стати непомітним» у темряві й обікрасти магазин. Його відмивали пʼять годин

У Києві 26-річний чоловік стрибнув у бочку зі смолою, аби стати «непомітним» у темряві та пограбувати магазин. Щоб доправити чоловіка до управління поліції та допитати, його відмивали пʼять годин.

Про це повідомили в поліції.

Бочка зі смолою стояла на території будівництва. Після того як чоловік облився смолою, він пошкодив ногою скляні двері та проник у приміщення, де наскладав у мішок цигарки, сік, цукерки, апельсини, грейпфрути та вологі серветки. Забрати більше не встиг, бо його помітили охоронці.

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Дорогою додому чоловік почав жбурляти каміння у вікна ліцею. У цей момент його з мішком краденого помітили правоохоронці. Для того щоб відмити його від смоли, правоохоронці використали щітки для взуття, 12 літрів олії та чотири літри миючого засобу.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 та ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — грабіж і хуліганство.