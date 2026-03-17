Шрі-Ланка оголошує середу вихідною — так країна готується до нестачі палива через війну на Близькому Сході

Шрі-Ланка оголосила кожну середу вихідним днем для державних установ, щоб заощадити паливо. Так острівна держава бореться з можливою нестачею палива після війни США та Ізраїлю з Іраном.

Про це пише BBC.

«Ми повинні готуватися до найгіршого, але сподіватися на краще», — заявив президент Анура Кумара Діссанаяке на екстреній зустрічі з високопосадовцями 16 березня.

Новий чотириденний робочий тиждень у Шрі-Ланці також стосуватиметься шкіл та університетів, але це не вплине на державні установи, що надають основні послуги, як-от органи охорони здоровʼя та імміграції.

Влада обрала середу замість пʼятниці як додатковий вихідний день, щоб державні установи не були зачинені три дні поспіль.

Також водії тепер зобовʼязані зареєструватися для отримання Національного паливного пропуску, який обмежує кількість пального, яке люди можуть придбати.

Це викликало невдоволення серед деяких жителів Шрі-Ланки, які вважають, що квоти на пальне — 15 літрів для приватних автомобілів і пʼять літрів для мотоциклів — занадто низькі.

Додатковий вихідний — це останній із серії заходів економії, вжитих азійськими країнами після того, як війна фактично зупинила рух через Ормузьку протоку, якою раніше транспортувалися мільйони барелів нафти з Перської затоки в регіон. Майже 90% усієї нафти та газу, які перевозили через протоку минулого року, прямували до Азії.

Що роблять інші азійські країни

В інших країнах Азії влада вдалася до різноманітних заходів жорсткої економії.

Наприклад, у Таїланді уряд закликає людей замінити костюми на футболки з короткими рукавами, щоб зменшити залежність від кондиціонерів, тоді як у Мʼянмі приватним транспортним засобам дозволено їздити лише через день, залежно від номерного знака.

Бангладеш переніс святкування Рамадану в університетах на ранній термін та запровадив планові відключення електроенергії по всій країні для економії енергії.

На Філіппінах деякі урядові установи зобовʼязали своїх співробітників працювати з дому принаймні один день на тиждень, тоді як президент Фердинанд Маркос — молодший заборонив необовʼязкові поїздки в державному секторі.

А Вʼєтнам наполегливо закликає громадян більше залишатися вдома, щоб заощаджувати паливо. Уряд також закликав людей «їздити на велосипедах, їздити в спільних автомобілях, користуватися громадським транспортом та «обмежувати використання особистих транспортних засобів, коли це не потрібно».