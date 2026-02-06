У Китаї свиня на дроні заплуталася у дротах — без світла залишилося ціле село. Як це сталося

В одній з провінцій на південному заході Китаю місцевий фермер вирішив перевезти своїх свиней на дронах, але одна з них заплуталася у дротах і знеструмила ціле село.

Про це пише медіа South China Morning Post.

Рішення використати дрони, щоб перевезти худобу на забій, чоловік пояснив тим, що його село в повіті Тунцзян розташоване серед гір, тому доставляти тварин наземним транспортом дуже незручно.

Однак вже під час першого рейсу все пішло не за планом — дрон заплутався у лінії електропередачі. У результаті свиня зависла на канаті в повітрі, а найближче село залишилося без електрики на 10 годин. На ремонт лінії електропередачі витратили приблизно 10 000 юанів ($1 400).

Фермер звинуватив у своїй помилці погану видимість. Його підозрюють у порушенні законів, адже дрон був перевантажений і літав у забороненій зоні. Чоловіку можуть загрожувати штраф і компенсація збитків за ремонт електрообладнання.