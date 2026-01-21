«Що, в біса, сталося?»: окуляри Макрона в Давосі стали мемом у соцмережах, а акції компанії, яка виробляє їх, несподівано зросли

Президент Франції Емманюель Макрон несподівано став героєм соцмереж після того, як виступив у Давосі 20 січня, з’явившись у темних «авіаторах», і розкритикував президента США Дональда Трампа через Гренландію.

Про це повідомляє Reuters.

Під час промови на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Макрон виступав у дзеркальних сонцезахисних окулярах, хоча захід проходив у приміщенні. Це викликало хвилю мемів і жартів у соцмережах. Частина користувачів порівняли образ французького президента з героями фільму «Найкращий стрілець», «Запах жінки» або «Кобра», інші назвали його вигляд надмірно пафосним і навіть почали спекулювати про стан здоров’я політика.

1 5







Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

У мережах також пожартували про «різний підхід німців і французів до однієї проблеми», де автор твіту опублікував фото Емманюеля Макрона в окулярах і ексканцлера Німеччини Олафа Шольца з повʼязкою на оці.

Трамп також висміяв окуляри французького лідера у своєму виступі в Давосі 21 січня.

«Я бачив його вчора в тих красивих сонцезахисних окулярах... Що, в біса, сталося?» — прокоментував Трамп.

До жартів долучилися й європейські політики. Міністр у справах Європи Франції Бенжамен Аддад опублікував мем, де крутий герой в «авіаторах» загорнутий у французький прапор.

В адміністрації Макрона пояснили, що у французького президента стався розрив судини в оці, що в медицині називається субконʼюнктивальною кровотечею.

З’ясувалося, що Макрон був у сонцезахисних окулярах моделі Pacific S 01 від італійської компанії iVision Tech, які коштують €659. У компанії заявили, що надіслали окуляри президенту як подарунок, але він наполіг на тому, щоб заплатити за них і щоб вони були виготовлені у Франції. Після резонансу в медіа акції компанії зросли майже на 6%, а сайт тимчасово перестав працювати через наплив відвідувачів.