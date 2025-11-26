Схуднення почекає: американці пропускають дозу препарату Ozempic, аби більше зʼїсти на День подяки

Американці, які вживають препарати для схуднення GLP-1, переносять щотижневу дозу ліків, аби більше зʼїсти на День подяки.
Про це пише The Wall Street Journal.
Свою дозу цього тижня пропускає Тарін Ленґер із Нью-Джерсі, пише WSJ. Дівчина каже, що не хоче проґавити пепероні, фаршировані яйця та сирну тарілку, які на свята завжди готує її родина.
Одні лікарі кажуть, що відкласти інʼєкцію на день-два безпечно, головне — зробити наступну не раніше ніж через три дні.
Водночас інші медики застерігають, що через значне переїдання і відмову від препарату на свято постійні думки про їжу можуть продовжуватися і після Дня подяки. Так, торік одна пацієнтка знову набрала вагу через кілька тижнів після свят.
Більш відповідальні американці просто адаптують святкове меню: менше вершкового масла й алкоголю, більше води та перекусів, щоб не перевантажувати шлунок.
Джеймі Стайнберґ із Сан-Дієго цього року не відмовляється від уколів. Він каже, що препарати допомагають йому тримати себе в руках, адже мозок і шлунок «підказують», коли їсти вже досить, розповів він WSJ.
- Основне завдання препарату Ozempic і подібних — знизити рівень цукру і гемоглобіну в крові у хворих на діабет другого типу. Препарат також сповільнює розвиток хронічної хвороби нирок і зменшує кількість жиру в печінці.
- Утім, розробка Novo Nordisk набула популярності завдяки ефективності для схуднення. У березні 2024 Ozempic і Wegovy почали масово зникати з полиць аптек, попри високу ціну. Місячний запас Wegovy коштує понад $1 300, Ozempic — приблизно $900. Їх почали вживати не тільки люди, які страждали на ожиріння, а й ті, хто хотів швидко скинути кілька кілограмів. Ліки Novo Nordisk стали дефіцитом.
- У 2024 році виробник Ozempic заявив, що розробляє новий препарат, який буцімто допоможе схуднути на 25%. Фахівці припустили, що комбінація навіть може запобігти так званому ефекту йо-йо, коли люди знову набирають втрачену вагу.