Схуднення почекає: американці пропускають дозу препарату Ozempic, аби більше зʼїсти на День подяки

Американці, які вживають препарати для схуднення GLP-1, переносять щотижневу дозу ліків, аби більше зʼїсти на День подяки.

Про це пише The Wall Street Journal.

Свою дозу цього тижня пропускає Тарін Ленґер із Нью-Джерсі, пише WSJ. Дівчина каже, що не хоче проґавити пепероні, фаршировані яйця та сирну тарілку, які на свята завжди готує її родина.

Одні лікарі кажуть, що відкласти інʼєкцію на день-два безпечно, головне — зробити наступну не раніше ніж через три дні.

Водночас інші медики застерігають, що через значне переїдання і відмову від препарату на свято постійні думки про їжу можуть продовжуватися і після Дня подяки. Так, торік одна пацієнтка знову набрала вагу через кілька тижнів після свят.

Більш відповідальні американці просто адаптують святкове меню: менше вершкового масла й алкоголю, більше води та перекусів, щоб не перевантажувати шлунок.

Джеймі Стайнберґ із Сан-Дієго цього року не відмовляється від уколів. Він каже, що препарати допомагають йому тримати себе в руках, адже мозок і шлунок «підказують», коли їсти вже досить, розповів він WSJ.