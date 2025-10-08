Президент Аргентини виступив на рок-концерті напередодні виборів

Президент Аргентини Хавʼєр Мілей ввечері 6 жовтня вийшов на сцену в Буенос-Айресі для презентації книги, що перетворилася на рок-концерт. Цей крок порадував його шанувальників, але викликав критику з боку членів опозиції, які звинуватили його в необізнаності щодо економічних проблем країни.

На концерті зібрався натовп із 15 000 людей, серед яких були політичні союзники та молоді прихильники президента. Мілей прагнув активізувати свою електоральну базу перед парламентськими виборами 26 жовтня та залишити позаду суперечку через відставку одного з відомих кандидатів від правлячої партії «Свобода наступає».

Хосе Луїс Есперт балотувався на місце в нижній палаті Конгресу Аргентини, представляючи провінцію Буенос-Айрес — ключовий регіон для правлячої партії. Він пішов у відставку 5 жовтня через звинувачення в отриманні грошей від наркоторговця, але заперечував будь-які правопорушення. Мілей не згадував прямо про цю суперечку на сцені, але обійняв Дієго Сантіллі, який замінив Есперта під час передвиборчої кампанії.

Те, що анонсували як презентацію останньої книги Мілея «Конструювання дива», перетворилося на музичне видовище, яке транслювали в прямому ефірі державного телебачення. Члени правлячої коаліції Мілея виконали девʼять рок-каверів.

Лібертарінець Мілей виконував такі пісні, як «Знесення готелів» Чарлі Гарсії та «Вільний» Ніно Браво. Ці треки пов’язані з опором гнобленню і відсилають до останньої військової диктатури в Аргентині та диктатури Франсіско Франко в Іспанії.