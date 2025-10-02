«Трамп наполегливо працював». Лідер Албанії жартома дорікнув Макрону, що той не привітав його з «укладенням миру» з Азербайджаном

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама і президент Азербайджану Ільхам Алієв пожартували на адресу Дональда Трампа в розмові з французьким лідером Емманюелем Макроном.
Відповідне відео публікує Time Balkan у X.
На саміті Європейської політичної спільноти в Копенгагені Рама, звертаючись до Макрона, з усмішкою нагадав про заяву Трампа, який нібито «зупинив війну» між Албанією та Азербайджаном.
«Ви маєте перепросити нас обох, бо так і не привітали з мирною угодою, яку уклав президент Трамп. Він дуже наполегливо працював», — пожартував албанський прем’єр.
Макрон відреагував сміхом і жартома вибачився: «Перепрошую за це».
- Ще у вересні Дональд Трамп припустився помилки, заявивши, що саме йому вдалося владнати суперечку між Азербайджаном та Албанією. Насправді ж тоді йшлося про врегулювання вірмено-азербайджанського конфлікту.