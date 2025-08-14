Тюрингія проти Баварії. Німецькі землі сперечаються за звання батьківщини ковбасок Bratwurst

У Німеччині спалахнула суперечка між двома федеральними землями — Баварією та Тюрингією — щодо того, кого з них слід вважати винахідником ковбасок Bratwurst.

Про це пише ВВС.

Дотепер баварська сосисочна Wurstkuchl у Регенсбурзі вважалася найстарішим закладом у світі, що готує Bratwurst. Кафе розташоване на набережній, біля Кам’яного мосту через Дунай. Найдавніше задокументоване свідчення про кухаря або продуктовий прилавок на цьому місці датується 1378 роком.

Однак історики виявили в Ерфурті, столиці федеральної землі Тюрингія, документ від 1269 року. У ньому згадуються люди, що орендували будівлю з м’ясною жаровнею та сковородою для смаження на понад 100 років раніше, ніж у Регенсбурзі.

До цього в Тюрингії найдавнішою була письмова згадка про Bratwurst 1404 року, коли в місті Арнштадт записали витрати «1 гроша на оболонки для Bratwurst».

Наразі історики намагаються знайти точне місце давнього кіоску в Ерфурті. Жоден сучасний ресторан у місті поки не заявив про право бути «найстарішим» продавцем ковбасок.

У Регенсбурзі ж Wurstkuchl продовжує готувати свої ковбаски. На сайті закладу зазначається, що «багато що залишилося без змін» з часів Середньовіччя: відкритий мангал, домашні ковбаски зі свинини, квашена капуста з власного погреба та фірмовий гірчичний соус.

Власниця закладу Александра Маєр заявила телеканалу BR24, що нові відкриття її не турбують. «Я пишаюся тим, що моя родина робить ковбаски, а люди приходять до нас через якість. Не думаю, що хтось скаже: “Я більше не піду, бо ми тільки другі за віком”» — каже вона.

Це не перша «ковбасна» суперечка в Німеччині. Свого часу за титул найстарішого ковбасного кіоску змагалися Регенсбург і Нюрнберг. Тоді рішення ухвалили на користь Регенсбурга.