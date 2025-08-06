Британець, який втратив диск із 8 000 біткоїнів, збирається токенізувати права на них

Британський IT-інженер Джеймс Хоуеллс, який 12 років шукав на сміттєзвалищі жорсткий диск з 8 тисячами біткоїнів, спростував чутки про відмову від пошуків. Натомість він змінив стратегію і планує токенізувати право власності на втрачену криптовалюту.

Про це пише ІТ-видання The Block.

У 2013 році Джеймс Хоуеллс випадково втратив жорсткий диск, на якому були ключі до Bitcoin-гаманця. Диск із біткоїнами, які нині оцінюються в $915 мільйонів, опинився на міському сміттєзвалищі. Айтівець був готовий фінансувати пошуки диска самостійно і лише просив дозволу міської ради Ньюпорта.

Хоуеллс навіть був готовий викупити сміттєзвалище за $33—40 мільйонів, щоб знайти загублений диск. Аби зібрати кошти на покупку, він оголосив про плани запустити токен на базі Ordinals у жовтні. Його вартість становила би 21% втраченого гаманця. Незважаючи на значну суму пропозиції, представники влади Ньюпорту не відповіли та не підтвердили її.

Айтівець сказав, що він просто «змінив» свою стратегію, але не відмовився від втрачених біткоїнів. За рішенням Високого суду Лондона від січня цього року він залишається їхнім законним власником.

«Рада міста може володіти жорстким диском, але вона не володіє цифровим вмістом цього жорсткого диска — 8 тисяч біткоїнів юридично є моїми», — сказав Хоуеллс.

Айтівець заявив, що тепер планує токенізувати законне право власності в новий смарт-токен під назвою Ceiniog Coin. Токенізація права власності означає створення цифрових токенів, які представляють частку в активі — у цьому випадку в правах на 8 тисяч біткоїнів. Власники токенів фактично отримують частку в потенційній вартості втрачених монет без необхідності їх фізичного відновлення.

Запуск токена відбудеться наприкінці цього року.