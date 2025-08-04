Німецька клініка привітала немовля з іменем терориста ХАМАС. Після обурення в соцмережах сторіз видалили

Університетська клініка Лейпцига оприлюднила в Instagram сторіз, де привітала з народженням дитину на ім’я Ях’я Сінвар. Через розголос клініка вибачилася й назвала інцидент непорозумінням.

Про це повідомляє німецьке видання Welt.

Вранці 4 липня в сторіз на офіційній інстаграм-сторінці відділення акушерства Університетської клініки Лейпцига з’явилося привітання новонародженому хлопчику на імʼя Ях’я Сінвар. Так звали одного з лідерів ісламістського руху ХАМАС у секторі Гази. Його вважають головним організатором терористичної атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, внаслідок якої загинули понад 1 200 людей.

Welt

Це спричинило хвилю обурення в соцмережах і медіа. У відповідь на запитання Welt речниця клініки підтвердила справжність акаунта і публікації. Незабаром після цього сторіз видалили.

У письмовому коментарі клініка зазначила, що ім’я дитини оприлюднили, бо це щоденна практика у відділенні пологів — лише за згодою батьків і без жодного політичного підтексту. «Людина, яка опублікувала цей допис, не усвідомлювала, що ім’я нині пов’язують з відомою політичною фігурою в надзвичайно чутливому геополітичному контексті», — йдеться в заяві.

Клініка попросила вибачення у всіх, хто сприйняв публікацію як образливу чи провокаційну, і пообіцяла переглянути внутрішні процедури, щоб у майбутньому уникати подібних ситуацій.

Чи вибір імені був навмисною політичною заявою батьків, наразі невідомо — клініка відмовилася це коментувати.

У Німеччині існує принцип свободи вибору імені, однак він обмежується захистом добробуту дитини й чинними правилами. Імена, що асоціюються з відомими злочинцями або сприймаються як соціально неприйнятні, можуть бути відхилені органами РАЦС.