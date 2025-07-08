Фанати велоперегонів «Тур де Франс» залізли на надгробки заради кращого огляду

У неділю, 6 липня, французьким містом Сен-Етьєн-о-Мон пройшов другий етап престижних велозмагань «Тур де Франс». Люди видерлися на надгробки на місцевому цвинтарі, щоб краще роздивитися перегони, — це викликало обурення.

Про це повідомляє медіа 20 minutes.

Eurosport

Камери телеканалу зафіксували натовп на вершині підйому. На кадрах видно, як люди споглядають спортивну подію, стоячи на могилах. Таку поведінку розкритикували жителі невеликого міста, що належить департаменту Па-де-Кале.

Інтернет-користувачі поділилися, що були «глибоко вражені й засмучені» вчинком глядачів велоперегонів і вважають це «ганьбою». Дехто назвав їх «дурнями» і «тваринами», наголосивши, що «Тур де Франс» — це свято, але про повагу не можна забувати».

«Ми були на дні народження в неділю і не дивилися «Тур де Франс» у прямому ефірі, але хтось із родичів надіслав нам скриншоти. І саме так ми побачили, як чоловік заліз на могилу моїх батьків і сестри. Це був шок», — розповів житель Сен-Етьєн-о-Мона виданню La Voix du Nord.

У соцмережах також запитують, чому мерія міста не передбачила проблему і не закрила кладовище заздалегідь. «Ви ж, напевно, готували цей проїзд кілька тижнів, і ніхто не очікував подібного?» — питає один з користувачів.