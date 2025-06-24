Переможця конкурсу ШІ-фотографії дискваліфікували. Виявилося, що його світлина не згенерована

Фотографа Майлза Астрея дискваліфікували з конкурсу 1839 Awards, попри те, що знімок його авторства здобув третє місце і приз глядацьких симпатій в категорії ШІ-фотографії.

Про це повідомляє Forbes.

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Дивовижний знімок фламінго, схожого на рожевий клубок пуху на тонких лапках без голови Астрей зробив в Арубі у 2022 році на звичайну камеру, без використання штучного інтелекту. Для цього він встав о пʼятій ранку, щоб встигнути на пляж із фламінго до натовпів туристів.

Miles Astray / Forbes

Зображення називається Flamingone, бо воно, за словами митця, «сюрреалістичне, майже неймовірне і водночас повністю природне». Це перша справжня світлина, яка коли-небудь здобувала нагороду в категорії ШІ-фотографії.

Міжнародний конкурс 1839 Awards має кілька номінацій: тварини, архітектура, пейзажі, портрети, фотожурналістика, натюрморт. У 2024 році в ньому взяли участь фотографи з 55 країн. Майлз Астрей подав свою роботу саме в категорію ШІ, щоб довести, що мистецтво, створене людьми, не втрачає силу навіть у часи алгоритмів.

Серед суддів цьогорічного конкурсу були представники New York Times, Getty Images, галереї Maddox та Центру Помпіду в Парижі. Одразу після оголошення перемоги Астрей сам сповістив організаторів, що зробив своє фото на камеру Nikon D750 DSLR, обробив його в Lightroom з формату RAW у JPG і зробив мінімальні правки.

«Я майже не редагую свої фотографії — хіба що трохи корегую те, чого камера не передала достовірно. Я люблю показувати світ таким, яким він є», — прокоментував чоловік.

Співзасновниця і директорка 1839 Awards Лілі Фірман зауважила, що організатори повністю розділяють меседж Астрея, поданий через провокацію.

«Ми вважаємо, що це важливий, актуальний і доречний жест. Однак після тривалого внутрішнього обговорення ми вирішили дискваліфікувати роботу з категорії ШІ з поваги до інших учасників», — заявила вона.

Фотограф погодився з цим рішенням як із «цілком справедливим і правильним».