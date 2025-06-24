В Італії турист упав на 300-річну картину, намагаючись зробити з нею фото для мему

Відвідувач галереї Уффіці, що в італійській Флоренції, пошкодив полотно XVIII століття, позуючи для фотографії з ним.

Про це повідомляє The Guardian.

Йдеться про портрет тосканського принца Фердинандо де Медічі, написаний живописцем Антоном Доменіко Габбіані у 1712 році. Намагаючись «зробити мем» перед картиною, турист оступився й упав назад. Це потрапило на запис камер спостереження, який поширили італійські медіа. На збільшеному кадрі видно розрив на полотні. Галерея Уффіці повідомила BBC, що особу чоловіка встановили, його передали правоохоронцям.

Пошкоджений портрет зняли для реставрації, а виставку, частиною якої вона була — з приблизно 150 шедеврами XVIII століття авторства таких митців, як Франсіско-Хосе де Гоя, Джованні Баттіста Тьєполо та Каналетто — закрили до 2 липня. Після цього її планують знову відкрити, вже з відновленим полотном.

«Проблема з відвідувачами, які приходять до музеїв робити меми чи селфі для соцмереж, набула масштабів епідемії. Ми встановимо дуже чіткі межі, які унеможливлять дії, несумісні з духом нашої установи та повагою до культурної спадщини», — зазначив директор Сімоне Верде.

Схожий випадок раніше стався у музеї Palazzo Maffei у Вероні: туристи пошкодили інкрустоване кристалами крісло художника Нікола Болли, намагаючись сфотографуватися з ним. Витвір «розлетівся на шматки просто на очах».

«Це було б смішно, якби насправді цього не сталося. Справжній жах для музею. Іноді ми втрачаємо глузд заради фото і не думаємо про наслідки», — сказала тоді керівниця Palazzo Maffei Ванесса Карлон.