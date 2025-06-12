Фанатка BTS намагалася проникнути в квартиру Чонгука, щойно той повернувся з армії

Фанатку південнокорейського K-pop гурту BTS затримали на спробі проникнути до помешкання Чонгука за кілька годин після того, як він повернувся з обовʼязкової військової служби.

Про це передає BBC.

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Правоохоронці стверджують, що йдеться про китаянку, яка набирала випадкові числа на кодовому замку біля квартири Чонгука в Сеулі ввечері 11 червня. Жінка зізналася, що прилетіла в Південну Корею, щоб побачитися зі співаком.

Чонгук разом із трьома іншими учасниками BTS цього тижня завершив обов’язкову військову службу, що викликало ажіотаж серед фанатів, які чекають на воззʼєднання гурту.

У Південній Кореї всі чоловіки віком від 18 до 28 років мають проходити близько двох років військової служби.

За даними Корейського інституту культури та туризму, до обовʼязкової військової служби BTS щорічно генерував понад 5,5 трильйона вон ($4 мільярди) економічного впливу. Це приблизно 0,2% від загального ВВП Південної Кореї.