Китайському банку заборонили залучати вкладників іграшками Labubu

У Китаї фінансові регулятори заблокували спробу одного з банків привабити вкладників подарунками. Людей хотіли підкупити популярними іграшками Labubu.

Про це повідомляє Bloomberg.

Рекламну кампанію запустив банк Ping An. У кількох містах новим вкладникам пропонували колекційні фігурки Labubu — іграшки-сюрпризи, які просувають знаменитості, зокрема Ліса з K-pop гурту Blackpink. Подарунок мали отримати ті, хто розмістить депозит у розмірі 50 тисяч юанів строком на три місяці.

Кампанія Ping An стала вірусною в китайській соцмережі Xiaohongshu і викликала жвавий інтерес у потенційних вкладників. Водночас її розкритикували державні медіа.

Банківський регулятор провінції Чжецзян закликав негайно зупинити кампанію, адже вона порушує правила щодо залучення депозитів, та прибрати її рекламу, кажуть джерела медіа. Ще у 2018 році Пекін заборонив комерційним банкам залучати депозити «невідповідними методами», зокрема через подарунки чи повернення готівки.

Представники Ping An Bank відповіли, що їхня ініціатива починалася як невеликий локальний проєкт. Там відмовилися від подальших коментарів.

За даними співрозмовників Bloomberg, подібні стратегії — від роздачі рису чи побутової техніки до електронних подарунків на кшталт підписок на онлайн-сервіси — витратні для банків і шкодять їхній прибутковості.

Китайські банки намагаються балансувати між залученням депозитів і збереженням прибутковості, яка наразі рекордно низька. У травні провідні фінустанови країни вже вдруге знизили ставки за депозитами. Менші банки вчинили так само, зменшивши дохідність строкових вкладів до трохи більш як 1%.