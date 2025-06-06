У Новій Зеландії зник інтернет — його випадково заблокував австралійський корабель

Корабель Королівського австралійського флоту випадково заблокував радіо та інтернет у частині Нової Зеландії, коли прямував до столиці країни — Веллінгтону.

Про це пише The Guardian.

Інцидент стався в середу, 4 червня. Тоді найбільший корабель Військово-морського флоту Австралії «Канберра» проходив вздовж узбережжя Нової Зеландії на підході до Веллінгтону. Його навігаційний радар перешкоджав навігаційним та радіосигналам на території, що охопила обидва головні новозеландські острови: від регіону Таранакі на Північному острові до Марлборо на Південному.

Коли радар почули на частоті, яку використовують інтернет-провайдери та радіостанції, вони були змушені припинити роботу. Метью Гаррісон, виконавчий директор місцевого провайдера Primo написав у LinkedIn: «Це був не просто спалах. Це був потужний радар військового класу, який активував вбудовані протоколи безпеки, розроблені для захисту повітряного простору… І він поширювався нашою мережею синхронно з рухом корабля. Ми ніколи раніше не бачили нічого подібного!»

У наступних дописах Гаррісон порушує важливе для Нової Зеландії питання. Інцидент показав вразливість частот звʼязку країни. Там використовується дуже вузький радіочастотний спектр. На відміну від Австралії, у Новій Зеландії майже не використовуються частоти 3 ГГц та 6 ГГц, що обмежує проведення якісного широкосмугового інтернету у віддалену сільську місцевість. З цього приводу Гаррісон написав відкритого листа новозеландському уряду.

Збройні сили Нової Зеландії заявили, що зв’язалися зі своїми австралійськими колегами, після чого «Канберра» усунув проблеми.

Автор: Олександр Булін