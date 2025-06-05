Какаду навчилися пити з фонтанчиків у парках. Чому? Імовірно, їм подобається смак

У Сіднеї какаду розібралися, як вмикати фонтанчики з поворотною ручкою і стали пити з них. Поки орнітологи не зрозуміли, чому птахи це роблять.

Про це пише CNN.

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Дослідники уперше помітили це явище в 2018 році. Тоді вони позначили 24 пташки і встановили камери біля питних фонтанів. І чекали.

Протягом двох місяців осені 2019 року більшість помічених какаду намагалася попити з фонтанів. Механізм простий для людини, але складний для розуміння тварини. Однак птахам все одно це вдавалося.

Птахи застосовували різні техніки. Одні стояли, тримаючи обидві ноги на поворотній ручці. Інші ж клали одну ногу на ручку, а іншу — на гумовий носик. Потім вони опускали вагу тіла, щоб повернути ручку за годинниковою стрілкою, утримуючи її на місці, та одночасно повертали голову, щоб напитися.

Способи птахів не завжди спрацьовували. Пʼять із 10 фонтанчиків у районі спостереження мали «сліди жування». Але відсоток успіху означає, що птахи робили це протягом деякого часу.

Орнітологи поки що не знають, чому какаду намагаються пити саме з фонтанчиків, а не з інших доступних джерел води. Спочатку вони думали, що фонтанчики — це запасний варіант в особливо спекотні дні, коли місцеві струмки пересихають, але ні. Інший варіант — що птахи почуваються безпечніше, пʼючи з фонтанів у громадських місцях, де менше хижаків. Або ж їм просто більше подобається смак води з фонтану.