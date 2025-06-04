До маєтку Трампа намагався проникнути чоловік. Він хотів проповідувати президенту Євангеліє та одружитися з його онучкою

Поліція заарештувала чоловіка, який намагався проникнути до резиденції президента США Дональд Трампа «Мар-а-Лаго» у штаті Флорида. Він заявив, що хотів одружитися з онукою президента.

Про це повідомляє місцеве видання Palm Beach Daily News.

Звіт поліції Палм-Біч (штат Флорида) показує, що у вівторок, 3 липня, 23-річного Ентоні Реєса затримала Секретна служба США. Він проник на територію резиденції президента США Дональда Трампа «Мар-а-Лаго».

Чоловік заявив, що забрався на стіну навколо резиденції, аби «проповідувати Євангеліє Трампу та одружитися з Кай» — 18-річною онукою американського президента по лінії його старшого сина Дональда Трампа — молодшого. Суд відправив Реєса до вʼязниці під заставу в $50 тисяч і забороною на контакти з членами родини американського президента.

Місцева поліція повідомляє, що Реєс не вперше намагався проникнути до «Мар-а-Лаго». У новорічну ніч його вже затримували за таку спробу. Тоді поліцейські винесли йому попередження.

Ентоні Реєс не перший, хто намагався незаконно проникнути до резиденції Трампа у Флориді. У вересні минулого року 58-річний Раян Веслі Раут відкрив стрілянину на території гольф-клубу маєтку. Перед цим він писав, що намагався вбити Трампа. Зараз Раут перебуває під слідством.

Автор: Олександр Булін