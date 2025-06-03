Інтервʼю режисера Клінта Іствуда з критикою Голлівуду стало вірусним. Але той каже, що весь текст вигадали

Днями австрійська газета Kurier опублікувала інтервʼю з американським актором і режисером Клінтом Іствудом. Проте він каже, що інтервʼю повністю вигадали.

Про це пише The Guardian.

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Цитати з нібито інтервʼю з оскароносним актором і режисером стали вірусними у вихідні — їх підхопили світові медіа, зокрема Reuters і профільне видання Deadline. В інтервʼю Kurier Іствуд нібито заявив, що Голлівуд «живе в епоху ремейків і франшиз. Моя філософія: робити щось нове або залишатися вдома». Проте режисер каже, що ніколи не спілкувався з журналістами Kurier.

«Останнім часом у медіа зʼявилося кілька новин про мене. Можу підтвердити, що мені виповнилося 95 років. І можу також підтвердити, що я не давав жодного інтервʼю австрійському виданню Kurier чи будь-якому іншому журналісту останніми тижнями та що це інтервʼю є цілковитою вигадкою», — сказав Іствуд.

Поки Kurier не коментували інцидент і не розкрили подробиць, як брали інтервʼю з Іствудом. Тираж газети — приблизно 100 тисяч примірників.