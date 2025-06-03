Інтервʼю режисера Клінта Іствуда з критикою Голлівуду стало вірусним. Але той каже, що весь текст вигадали

Днями австрійська газета Kurier опублікувала інтервʼю з американським актором і режисером Клінтом Іствудом. Проте він каже, що інтервʼю повністю вигадали.
Про це пише The Guardian.
Цитати з нібито інтервʼю з оскароносним актором і режисером стали вірусними у вихідні — їх підхопили світові медіа, зокрема Reuters і профільне видання Deadline. В інтервʼю Kurier Іствуд нібито заявив, що Голлівуд «живе в епоху ремейків і франшиз. Моя філософія: робити щось нове або залишатися вдома». Проте режисер каже, що ніколи не спілкувався з журналістами Kurier.
«Останнім часом у медіа зʼявилося кілька новин про мене. Можу підтвердити, що мені виповнилося 95 років. І можу також підтвердити, що я не давав жодного інтервʼю австрійському виданню Kurier чи будь-якому іншому журналісту останніми тижнями та що це інтервʼю є цілковитою вигадкою», — сказав Іствуд.
Поки Kurier не коментували інцидент і не розкрили подробиць, як брали інтервʼю з Іствудом. Тираж газети — приблизно 100 тисяч примірників.
- Клінт Іствуд — американський актор і режисер. Він відомий насамперед завдяки ролям персонажа «Людини без імені» в «Доларовій трилогії» та в інших вестернах.
- Крім перемог у номінаціях «Найкращий режисер» і «Найкращий фільм» премії «Оскар» за стрічки «Непрощений» та «Крихітка на мільйон доларів», Іствуд вирізняється серед інших професіоналів «методом одного дубля» і вмінням знімати фільми з обмеженим бюджетом. Клінт Іствуд також отримав премії «Оскар» за фільми «Таємнича річка», «Листи з Іводзіми» та драму «Підміна» (2008) з Анджеліною Джолі в головній ролі.