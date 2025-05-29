Радник фінського політика йде у відставку — в його квартирі зняли порноролик і виклали на OnlyFans

Журналісти знайшли на платформі OnlyFans порнографічне відео, яке, за їхньою інформацією, зняли в оселі Йірки Гакали — спеціального помічника голови Центристської партії Фінляндії.

Про це повідомляє фінське медіа Ilta-Sanomat (IS).

На відео відбувається оральний секс між чоловіком і жінкою, при цьому обличчя першого не видно в кадрі. Перед цим зафільмовано, як жінка прибирає квартиру майже оголеною. Ролик триває близько 15 хвилин.

Редакція Ilta-Sanomat стверджує, що перевірила відео і виявила, що його зняли у столичній квартирі, де мешкає Йірка Гакала. Це його офіційна адреса за даними Департаменту цифрових і демографічних послуг.

Дівчина, яка зʼявилася у відео, рекламує контент зі своїх акаунтів на OnlyFans і Pornhub через Instagram, там на неї підписані понад 13 тисяч людей. А на OnlyFans у неї майже 170 тисяч вподобань. У Фінляндії зйомка і публікація порно не є незаконними, якщо всі беруть участь у процесі добровільно і дають згоду на поширення ролика.

Йірка Гакала сказав медіа, що не хоче коментувати ситуацію, поклав слухавку і перестав виходити на контакт. IS також звʼязалося з жінкою, яка фігурує на відео, але розмова швидко завершилася. І вона, і радник політика відповідали приблизно в один час — за даними медіа, обидва перебували разом за кордоном.

Лідер Центристської партії Фінляндії Антті Кайкконен (саме його радником працював Гакала), заявив, що не має гадки про інцидент і коментувати йому нічого. Кайкконен додав, що не спілкувався того дня з радником, оскільки той у відпустці. За даними Helsinki Times, Гакала подав у відставку.