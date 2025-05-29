Китайський парапланерист випадково піднявся майже на висоту Евересту — понад 8 000 метрів. І вижив

Китайський парапланерист Пен Юйцзян випадково піднявся майже до рівня вершини Евересту — до понад 8 000 м над рівнем моря. Його підхопив і відніс сильний висхідний потік повітря під час тренування, але Пен зрештою зміг безпечно приземлитися.

Про це пише The Guardian.

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Пен Юйцзян стартував із висоти близько 3 000 м у гірському хребті Цілянь на півночі Китаю. Він планував лише протестувати нове обладнання, тому не реєстрував цей політ та не готувався до серйозного випробування.

Однак приблизно через 20 хвилин після початку польоту його підхопив сильний потік повітря і підняв його на понад 5 000 м — до висоти, на якій зазвичай пролітають літаки, і майже до рівня вершини гори Еверест.

Камера, закріплена на спорядженні Пена, зафіксувала, як він летів над хмарами, вкритий бурульками. Тоді температура опустилась до -35 °C. Увесь цей час він намагався скерувати параплан та вирівняти політ.

Авіаційна спортивна асоціація китайської провінції Ганьсу почала розслідування. Вони захоплюються вміннями Пена та тим, що той «зміг вижити», визнавши подію нещасним випадком. Пен має близько п’яти років досвіду у парапланеризмі, не мав наміру підійматись у повітря і не реєстрував жодного польоту. Через це йому заборонили польоти на шість місяців і зобов’язали написати пояснювальний лист із глибоким осмисленням наслідків своєї поведінки.

За звітом бюро, Пен Юйцзян був у повітрі понад годину і увесь цей час підтримував радіозв’язок із другом Гу Чжиміном, який залишався на землі. Під час польоту Пен намагався знизитися, але не зміг. У міру того як він піднімався вище, його свідомість почала затьмарюватися і на деякий час він знепритомнів.

Зрештою парапланеристу вдалося приземлитися приблизно за 30 км від місця старту, де його зустріли Гу та ще один друг. Відео його польоту виклали на платформу Douyin — китайську версію TikTok, де воно швидко стало вірусним. Відео викликало шок і захоплення у глядачів. Деякі припускали, що Пен встановив новий рекорд, але китайська влада не зарахує цей політ, бо він не був завчасно зареєстрований.