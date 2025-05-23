У Норвегії контейнерне судно врізалося в сад місцевого мешканця. Ще пʼять метрів — і воно було б у спальні

Мешканець Норвегії Йоган Хельберг прокинувся ранком і побачив, що величезне контейнерне судно врізалося в сад на його ділянці, сівши на мілину.

Про це повідомляє BBC.

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Це сталося 22 травня в Бюнесеті, районі норвезького міста Тронгейм. Близько пʼятої ранку корабель помітив сусід Хельберга Йостейн Йоргенсен. Його розбудив звук судна — воно мчало на повній швидкості до берега, де стоїть дім Хельберга. Тому він одразу побіг до сусіда.

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«Я був упевнений, що він вже надворі, але ні. Я дзвонив у двері багато разів — нічого. Тільки коли я зателефонував йому, вдалося з ним звʼязатися», — розповів чоловік журналістам.

«У двері подзвонили в такий час, коли я зазвичай не люблю відчиняти. Я підійшов до вікна і був досить вражений, побачивши величезне судно. Мені довелося задерти голову, щоб побачити його верхівку. Це було нереально. Ще пʼять метрів південніше, і воно [судно] зайшло б у спальню», — додав власник ділянки, на якій опинився корабель.

Контейнерне судно під прапором Кіпру NCL Salten завдовжки 135 метрів мало 16 людей на борту. Воно прямувало на південний захід через Тронгейм-фіорд до міста Оркангер, коли зійшло з курсу. Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Її причини поки що невідомі, норвезька поліція проводить розслідування.

«Це дуже громіздкий новий сусід, але скоро він зникне», — додав Хельберг.