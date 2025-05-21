Японський міністр подав у відставку, бо «ніколи не купував рис». А ціни на нього рекордно ростуть

Міністр сільського господарства Японії Таку Ето пішов у відставку після слів, що «ніколи не купував рис», бо отримує його від прихильників у вигляді подарунків. Японців ця фраза обурила — ціни на рис у країні зросли на 92%, що є рекордом за темпами з 1971 року.

Про це пише Bloomberg.

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Премʼєр-міністр країни Ішіба відмовився підтримувати Ето після різкої критики з боку як правлячих, так і опозиційних партій. Конституційно-демократична партія та чотири інші опозиційні групи погодилися вимагати відставки Ето і попередили, що якщо він відмовиться піти, вони можуть оголосити йому вотум недовіри.

Ето пішов у відставку лише через день після того, як премʼєр-міністр підтримав його бажання залишитися. На посаді його замінить колишній міністр навколишнього середовища Шінджіро Коїдзум. Ето визнав, що його слова про рис були «недоречними».

«Оскільки питання цін на рис зараз переживають критичний момент, я дійшов висновку, що мені більше не доречно залишатися на керівній посаді, яка займається цим питанням», – сказав він.

Громадськість обурена, бо ціни ростуть, а інфляція у понад 3% тримається вже кілька місяців. Особливо різко здорожчав рис — майже вдвічі за рік, що стало рекордом з 1971 року.

Головний економіст Mizuho Securities Ясунарі Уено вважає, що останні події можуть підштовхнути опозицію до активніших дій перед виборами до верхньої палати парламенту. В уряду прем’єра Ішіби низька підтримка, він не має більшості в парламенті.

Щоб показати готовність до змін, Ішіба призначив на аграрну посаду реформатора Шінджіро Коїдзумі — сина колишнього прем’єра. Той критикує стару політику, яка, на його думку, більше служила інтересам організацій, ніж споживачів.

Коїдзумі також може вести переговори зі США про імпорт рису — це могло б знизити ціни. Однак цей крок може блокувати генеральний секретар Ліберально-демократичної партії Хіроші Моріями, повʼязаний з аграрним лобі.