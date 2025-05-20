Надто близько до бібліотеки. Управлінців офісу якудзи заарештували за його розташування

У Токіо заарештували чотирьох чоловіків за управління офісом якудза — його розташували занадто близько до бібліотеки.

Про це передає CNN.

Фігуранти — чоловіки віком від 55 до 77 років, яких підозрюють у змові керувати офісом, попри те, що він розташований в радіусі 200 метрів від бібліотеки. У японській столиці діють суворі правила, де можуть працювати офіси якудза. Це частина кампанії з ліквідації організованої злочинності.

Найстарший чоловік був «членом організації, пов’язаної з організованим злочинним синдикатом «Сумійосі-кай», одним з найбільших угруповань якудза в Японії. Якудзи займаються всім — від відмивання грошей до торгівлі наркотиками та сексуальної експлуатації.

Якудзи часто бувають зареєстровані в поліції. Національне агентство поліції навіть публікує на своєму сайті адреси підприємств деяких організацій якудза. Наприклад, головний офіс «Сумійосі-кай» розташований у престижному районі Токіо Акасака, неподалік будівлі парламенту.

У 1960-х роках японська мафія якудза була дуже впливовою, вона нараховувала понад 184 тисячі членів і діяла не тільки в Японії, але й за кордоном. Та з часом влада посилила тиск на злочинні угруповання, і кількість членів якудза постійно зменшувалась. У 2024 році вона впала до 18 800 людей.

Зараз якудза формально не заборонена, проте її членам стало складно: закон забороняє платити їм гроші, укладати з ними угоди чи ділити прибуток. Членам якудзи можуть відмовити в оренді житла, їх не мають права наймати на роботу як охоронців або підписувати з ними угоди, що підтримують їхню діяльність. Тому багато угруповань розпадаються.