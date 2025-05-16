Європейських лідерів перетворили на дитячі ШІ-копії — так їх зустріли на саміті в Албанії

У столиці Албанії Тирані 16 травня пройшла церемонія відкриття Європейського політичної спільноти. На ній лідерів 40 країн привітали у специфічній манері — відео, де кожного з лідерів штучний інтелект зобразив у вигляді немовляти.

Про це пише Politico.

ШІ-малюки рідними мовами кожного з лідерів повторювали фразу «Вітаємо в Албанії».

Лідери країн реагували на таке привітання по-різному. Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні щиро сміялася, тоді як премʼєрка Данії Метте Фредеріксен усміхалася і з недовірою дивилася на екран.

У президента Туреччини Реджепа Ердогана обличчя залишалось кам’яним протягом усього відео, хоча легка посмішка все ж промайнула, коли на екрані з’явилась його ШІ-версія — немовля з вусами.

У виступі після перегляду фільму Мелоні подякувала премʼєр-міністру Албанії Еді Рамі за відео і за те, що, за її словами, воно «допомогло знову відчути себе дуже молодою».

Автором ідеї міг бути сам Рама, який здобув репутацію ексцентричної людини. У минулому він був художником і жив у Франції, а зараз відомий своїм грайливим характером.

Раніше цього дня Рама, який цього тижня з легкістю переобрався на новий термін, зустрічав гостей у фірмових кросівках і театрально впав на коліна від удаваного захвату, коли прибула Мелоні.