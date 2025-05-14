У Швейцарії радар зафіксував качку, яка перевищила швидкість. Її не оштрафували

У швейцарському муніципалітеті Кеніц викрили незвичайного порушника: качка летіла з перевищенням швидкості на 20 км/год. Птаху автоматично відзнімкував радар.

Про це повідомляє газета Berner Zeitung.

На світлині, яку пристрій зробив у квітні, правоохоронці побачили крижня, що летить уздовж вулиці Вангентальштрассе в районі Оберванген. Його швидкість сягнула 52 км/год — у зоні з обмеженням у 30 км/год.

PD / Polizeiinspektorat Köniz

Муніципалітет оприлюднив це фото на своїй сторінці у фейсбуку. Там жартівливо поцікавилися, чи це не «качка-рецидивістка». Адже сім років тому в тому ж самому місці та на тій самій швидкості пролетів схожий птах, і теж потрапив на камеру.

Як пише Berner Zeitung, місцеві мешканці спершу подумали, що це «запізнілий жарт на 1 квітня» чи фейкове фото. Проте поліція спростувала підозри й пояснила: радари щороку перевіряє Федеральний інститут метрології, а фото засвідчують печаткою.

«Чому качка так поспішала — залишається загадкою. Але точно відомо: штраф їй не виписали», — додають журналісти.