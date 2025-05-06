У Швейцарії судять пенсіонерку за годування сусідського кота — улюбленець не захотів повертатись додому

У швейцарському Цюриху судять 68-річну швейцарку за те, що вона систематично підгодовувала сусідського кота на ім’я Лео — настільки, що кіт більше не хотів повертатися додому.

Про це пише Swissinfo.

Пенсіонерка протягом десяти місяців неодноразово підгодовувала Лео — кота, який жив у тому ж будинку, — і впускала його до своєї квартири, дозволяючи залишатися там. Вона продовжувала це робити навіть після того, як власниця кота письмово заборонила їй так чинити.

Крім того, жінка переобладнала власні дверцята для кота так, щоб Лео міг заходити й виходити з її квартири у будь-який час. У результаті кіт більше не повернувся до своєї законної власниці.

Тепер прокуратура Цюриха вимагає для пенсіонерки умовного штрафу в розмірі 3 600 швейцарських франків (майже 170 тис. грн) за незаконне привласнення. Жінці також загрожує додатковий штраф у розмірі 800 франків (понад 37 тис. грн). Справа дійшла до суду, оскільки обвинувачена відмовилася прийняти початкове рішення про накладення штрафу.

Такі справи дедалі частіше потрапляють до суду, оскільки справжні власники тварин повідомляють про «годувальників». Згідно зі швейцарським законодавством, коти вважаються власністю, а систематичне підгодовування й надання притулку чужому коту — незаконним привласненням.

Водночас якщо кота сусідів підгодовують лише зрідка, це не є кримінальним правопорушенням у Швейцарії.