Вереск, верещання та виск. У Бельгії пройшов чемпіонат з імітації крику чайок

У бельгійському містечку Де-Панне 27 квітня лунав хор криків і вереску чайок. Проте це були не птахи, а учасники чемпіонату Європи з імітації крику чайок.

Про це пише The New York Times.

Це вже пʼятий щорічний Європейський чемпіонат з крику чайок. У місті зібралися учасники з 13 країн — вони мали не тільки кричати, як птахи, але й наслідувати їхній стиль у костюмах та поведінці.

У дорослій категорії перемогла Анна Бринальд із Данії. Для конкурсу вона нанесла біло-жовтий грим і надягла капелюх, а костюм доповнила білим пірʼяним боа та накидкою, що імітувала крила. Вона каже, що тренувала крик за допомогою тіктоку і перед дзеркалом, а також перед справжніми чайками.

Анна Бринальд — переможниця конкурсу.

Інші учасники також використовували реквізит. Одна з конкурсанток під час крику чайки розпростерла руки, імітуючи крила, а відтак засунула голову в пакет зі снеками.

Організатор заходу — комік-аматор Клод Віллар, який понад 20 років працює береговим інструктором у провінції Західна Фландрія. Він пояснює, що мета чемпіонату — створити позитивний образ чайок.

Бельгійці часто сваряться на чайок і звинувачують їх у всіх проблемах. Проте часто у поведінці чайок винні самі люди — наприклад, годують їх черствим хлібом, зберігають сміття у розірваних пакетах і витісняють птахів зі звичних середовищ проживання.

«Я хотів знову зробити чайок привабливими, організувавши цей захід. Вони справді заслуговують на позитивний імідж. Треба зробити їх сексі!» — наголошує Віллар.

Учасниці турніру.

Крики оцінює журі з п’яти людей. Кожен член журі може виставити до 15 балів за звук і до 5 балів за поведінку — у сумі максимум 100 балів. До складу журі входять учені, політики та представник місцевої природоохоронної організації.

У змаганні також є дві інші категорії: юніори (до 16 років) та колективи («колонії»). Десятирічний Купер Воллес із Англії вдруге поспіль виграв у юніорській категорії. Його молодша сестра Шелбі, якій лише сім років, уперше взяла участь і посіла четверте місце. Вона зізналася, що трохи засмутилася через відсутність медалі, але щиро раділа за брата.

У командній категорії перемогла італійська група «Чайки-партизани», учасники якої були з мистецького колективу Generazione Disagio: вони надягли червоні хустки й пластикові пакети на голови, а на тілах мали лише дзьоби, кігті й кілька пір’їн. І зовсім трошки одежі.