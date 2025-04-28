У Японії чоловіка двічі за тиждень рятували з гори Фудзі — він повернувся, бо забув телефон

У Японії 27-річного китайського студента довелося рятувати на горі Фудзі двічі за чотири дні. Спочатку він піднявся на гору поза офіційним сезоном сходжень — і його спускали з вершини гелікоптером. А потім він вирішив повернутись на вершину, щоб знайти забутий телефон.
Про це пише ВВС.
Уперше студента врятували з гори через те, що він піднявся на вершину не в сезон, який триває з липня до вересня. Він втратив спеціальне спорядження — кішки. Це пристрої з шипами, які кріплять до підошви взуття для кращого зчеплення. Тож на допомогу викликали евакуаційний гелікоптер.
Проте через кілька днів він знову повернувся на гору, щоб забрати речі, які загубив на вершині, зокрема телефон. Його знову врятували після того, як у нього розвинулась гірська хвороба, але зараз його життю нічого не загрожує.
Через суворі погодні умови людей застерігають від сходжень на Фудзі поза офіційним сезоном. Усі стежки до вершини гори зараз закриті. У ці місяці погода може різко погіршитися, що ускладнює роботу рятувальників.
- Гора Фудзі стикається з проблемою надмірного туризму — різке збільшення кількості туристів загрожує забрудненням навколишнього середовища. З цього літа туристи повинні платити 4 тисячі японських єн (приблизно €24,70), щоб піднятися на вершину гори.
- Торік місто Фудзі-Каваґутіко вирішило боротися з великою кількістю туристів, які заважали місцевим мешканцям. Для цього вони побудували великий паркан, який закриває вид на гору Фудзі, щоб люди не могли просто приїжджати і дивитися на гору, а змушені були шукати інші місця.