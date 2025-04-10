CBS: Трамп помилково зателефонував ексраднику з нацбезпеки, який тепер його критикує, і вилаяв його

Президент США Дональд Трамп у березні помилково зателефонував своєму колишньому раднику з національної безпеки Герберту Макмастеру — зараз він один з критиків Трампа.
Про це повідомляє CBS News із посиланням на джерела.
Генерал у відставці Макмастер отримав дзвінок з Білого дому на особистий номер 3 березня. Невідомий голос сказав йому бути готовим до розмови з президентом.
Вже за хвилину Трамп справді почав говорити з Макмастером, але звернувся до нього «Генрі». Коли генерал відрекомендувався, президент США відповів: «Якого біса я маю говорити з Гербертом Макмастером?», і продовжив його критикувати.
Дзвінок від президента особливо здивував Макмастера, оскільки лише за день до цього, 2 березня, Трамп назвав його в соціальних мережах «слабким і абсолютно неефективним невдахою». Макмастер незадовго до того в ефірі каналу CBS висловив скептицизм щодо пропозицій Трампа Путіну і готовності Путіна припинити війну в Україні.
Два джерела повідомили CBS News, що президент мав намір зателефонувати губернатору Південної Кароліни Генрі Макмастеру, а не своєму колишньому раднику з національної безпеки.
Незрозуміло, хто несе відповідальність за те, що зателефонували не тому Макмастеру. За словами джерел, дзвінок організував помічник, який працює з Трампом.
- Герберт Макмастер був радником Трампа з 20 лютого 2017 до 9 квітня 2018-го. У своїх мемуарах він згодом написав, що під час перебування на цій посаді проти нього розгорнули інформаційну кампанію. Її ініціаторами виступала та частина оточення Трампа, яка робила ставку на крайніх правих прихильників президента. Їм не подобалось, що Макмастер виступав за більш помірковані рішення у складних для США питаннях міжнародної політики, аніж Трамп обіцяв MAGA-прихильникам на етапі передвиборчої кампанії.