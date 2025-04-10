CBS: Трамп помилково зателефонував ексраднику з нацбезпеки, який тепер його критикує, і вилаяв його

Президент США Дональд Трамп у березні помилково зателефонував своєму колишньому раднику з національної безпеки Герберту Макмастеру — зараз він один з критиків Трампа.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на джерела.

Генерал у відставці Макмастер отримав дзвінок з Білого дому на особистий номер 3 березня. Невідомий голос сказав йому бути готовим до розмови з президентом.

Вже за хвилину Трамп справді почав говорити з Макмастером, але звернувся до нього «Генрі». Коли генерал відрекомендувався, президент США відповів: «Якого біса я маю говорити з Гербертом Макмастером?», і продовжив його критикувати.

Дзвінок від президента особливо здивував Макмастера, оскільки лише за день до цього, 2 березня, Трамп назвав його в соціальних мережах «слабким і абсолютно неефективним невдахою». Макмастер незадовго до того в ефірі каналу CBS висловив скептицизм щодо пропозицій Трампа Путіну і готовності Путіна припинити війну в Україні.

Два джерела повідомили CBS News, що президент мав намір зателефонувати губернатору Південної Кароліни Генрі Макмастеру, а не своєму колишньому раднику з національної безпеки.

Незрозуміло, хто несе відповідальність за те, що зателефонували не тому Макмастеру. За словами джерел, дзвінок організував помічник, який працює з Трампом.