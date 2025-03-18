Футбольний клуб з Болгарії вшанував хвилиною мовчання живого ексгравця. Тепер просить вибачити

Болгарський футбольний клуб «Арда Кирджалі» вшанував хвилиною мовчання колишнього гравця, який все ще живий. Тепер члени клубу вибачилися за інцидент і побажали міцного здоровʼя Петко Ганчеву.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Перед матчем дві команди — «Арда Кирджалі» і «Левскі Софія» — вишикувалися біля центрального кола і схилили голову, щоб віддати честь нібито померлому Петко Ганчеву.

Але перед завершенням матчу «Арда» написала на своїй сторінці у Facebook, що їм надійшла неправдива інформація про смерть Ганчева.

«Керівництво ПФК «Арда» хоче вибачитися перед колишнім футболістом «Арда» Петко Ганчевим та його родичами після того, як клуб отримав недостовірну інформацію про його смерть. Бажаємо Петко Ганчеву довгих років, здоровʼя і радості від успіхів «Арда», — йдеться у публікації.