Мережа кавʼярень Starbucks має виплатити $50 млн кур’єру, який обпікся гарячим напоєм

Суд присяжних у Каліфорнії в п’ятницю, 14 березня, зобов’язав мережу кавʼярень Starbucks виплатити $50 мільйонів компенсації кур’єру, який отримав серйозні опіки через ненадійно закриту кришку на гарячих напоях.

Про це пише CNN.

Інцидент трапився у 2020 році. Тоді курʼєр Майкл Гарсія забирав напої, і коли ті розлилися, «зазнав важких опіків, знівечення та серйозного пошкодження нервів у ділянці геніталій». У судовому позові чоловік стверджував: Starbucks порушив свій обов’язок дотримуватися безпеки тим, що не надійно закрив кришки.

Адвокат курʼєра пояснив, що його клієнт забирав три напої, і один із них не був повністю вставлений у підставку. Коли бариста передавав замовлення, один із напоїв випав із контейнера й розлився.

Суд постановив, що шкода, якої зазнав чоловік, включає фізичний біль, моральні страждання, втрату радості від життя, приниження, незручності, горе, знівечення, фізичні вади, тривогу та емоційний стрес.

Starbucks заявила, що планує оскаржити рішення суду. Мережа кавʼярень каже, що завжди дотримувалася найвищих стандартів безпеки в своїх закладах, зокрема в роботі з гарячими напоями».

«Ми співчуваємо пану Гарсія, проте не погоджуємося з рішенням присяжних, що ми несемо відповідальність за цей інцидент, і вважаємо присуджену суму компенсації надмірною», — йдеться в заяві Starbucks.