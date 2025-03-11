В Індонезії тіктокерку посадили за богохульство. Вона радила Ісусу постригтися

Індонезійську TikTok-блогерку засудили до майже трьох років ув’язнення через жартівливе відео в соцмережі, де вона радить Ісусу постригтися.

Про це повідомляє BBC.

Мусульманська трансгендерна жінка Рату Таліса має більш як 442 тисячі підписників у TikTok. У прямому ефірі вона відповіла на заклик користувача підстригтися, щоб бути більш схожою на чоловіка. Блогерка звернулася до зображення Ісуса на телефоні й порадила йому те саме.

Християнські групи поскаржилися на дівчину в поліцію, звинувативши її в богохульстві. В Індонезії живе багато релігійних меншин, зокрема буддисти, християни та індуїсти. Більшість індонезійців сповідують іслам, тому випадки, коли мусульманку звинувачують у розпалюванні ненависті до християнства, рідкісні.

У понеділок суд у місті Медан на Суматрі визнав Рату Талісу винною в поширенні ненависті відповідно до закону EIT. Суд заявив, що коментарі дівчини «порушують громадський порядок». Її засудили до двох років і 10 місяців ув’язнення.

З вироком незгодні правозахисні організації, в тому числі Amnesty International. Інцидент назвали «приголомшливим замахом на свободу вираження поглядів» і закликали скасувати рішення.

Активісти також вимагають скасувати або суттєво переглянути положення закону ​​EIT. На думку правозахисників, цей документ загрожує вільнодумству в Індонезії. За даними Amnesty International, у 2019—2024 роках щонайменше 560 людей звинуватили за статтями ​​EIT, 421 з них засудили.