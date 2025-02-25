Президент Сербії вибачився перед народом за підтримку української резолюції в ООН. Його пробачили у Кремлі

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна проголосувала за європейську резолюцію щодо війни в Україні на Генасамблеї ООН випадково.

Про це повідомляє сербський мовник PTC.

Політик перепросив за це громадян держави. Вучич пояснив, що іноді він «занадто втомлений та обтяжений», щоб вчасно розібратися з усіма матеріалами та поправками до них.

«Що стосується американської резолюції, ми проголосували саме так, як і мали — утрималися. На мою думку, ми повинні були утриматися і щодо європейської резолюції. Як бачите, я говорю це в момент, коли цілком зрозуміло, що через це я втрачу прихильність або політичні бали в ЄС», — сказав президент Сербії.

Відомо, що Генеральна асамблея ООН 24 лютого підтримала обидві резолюції — ту, яку ініціювали Україна та країни Європи, які назвали Росію агресором, та «пом’якшений» варіант, запропонований США.

«Я не думаю, що ми маємо лестити будь-якій силі, ані росіянам, ані американцям, ані комусь іншому. Це в інтересах Сербії. Багато хто критикуватиме мене за це, але я особисто, як президент республіки, маю право висловлювати своє судження і свою позицію», — додав Александар Вучич.

Попри те що вибачення він адресував громадянам Сербії, прийняли його у Кремлі, пише російське інформагентство Інтерфакс.

«Безумовно, почули, безумовно, прийняли [вибачення]. Дійсно, трапляються технічні помилки. І звичайно, така оперативна реакція глави держави вельми імпонує нам», — сказав журналістам прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.