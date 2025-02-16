У США опосум зʼїв цілий шоколадний торт — його госпіталізували

В американському штаті Небраска агентка з нерухомості Кім Доггетт знайшла вдома неочікуваного гостя — опосума, який з’їв весь шоколадний мусовий торт і знесилений лежав на її дивані.

Про це передає CNN.

Того вечора Кім Доггетт із сином Хайденом намагалися вигнати опосума, але безуспішно. Він лежав і важко дихав. Тоді вони подумали, що шоколад міг бути отрутою для тварини, і зателефонували в Американське товариство гуманності.

До будинку родини прибули фахівці, які госпіталізували опосума й перемістили до Центру реабілітації дикої природи Небраски. Зараз його лікують від переїдання тортом, а також від непов’язаної із цим інтоксикації свинцем.

«Схоже, йому пощастило, що його спіймали на гарячому, тому що це дозволило опосуму прибути до нашої лікарні, де йому поставили діагноз, що міг стати смертним вироком у дикій природі», — сказала одна з представниць Центру.

Очікується, що опосум повністю одужає і повернеться у своє природне середовище існування за кілька тижнів.