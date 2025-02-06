У Хорватії затримали ексмера, який накупив на бюджетні гроші 1,5 тонни ковбаси

Колишнього мера хорватського міста Жупаня Давора Мілічевича затримали за підозрою у привласненні бюджетних коштів для купівлі ковбас.

Про це пише місцеве медіа Telegram.

За даними слідства, Мілічевич протягом свого перебування на посаді мера Жупані витрачав до 600 тисяч кун (168 тисяч гривень) на рік на купівлю ковбаси, зокрема кулену — традиційної для хорватської Славонії ковбаси з рубленої свинини зі спеціями.

Загалом політик за три роки на посаді мера придбав до 1,5 тонни ковбаси, яку потім пропонували як «подарунки» різним міністерствам і урядовим установам.

Медіа зазначає, що ковбасу мер купував в одній і тій же мʼясній крамниці Mesnica As, яка, за чутками, належала йому самому, хоча сам Мілічевич це заперечував. Там працювали рідний брат і дочка Мілічевича.

Крім того, журналісти Telegram зʼясували, що виборчий штаб партії Мілічевича HDZ у Жупені за часів його мерства під час усіх виборів — місцевих, парламентських і президентських — розташовувався в приміщенні цієї ж мʼясної крамниці.