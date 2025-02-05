Нетаньягу подарував Трампу позолочений пейджер — на згадку про операцію проти «Хезболли»

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу подарував президенту США Дональду Трампу звичайний і позолочений пейджери в памʼять про операцію проти угруповання «Хезболла».

Про це пише The Times of Israel.

«Це була чудова операція», — відповів Трамп. Він подарував Нетаньгу фотографію з їхньої зустрічі з підписом: «Бібі, великому лідеру».

Біньямін Нетаньягу (ліворуч) і Дональд Трамп (праворуч).

«Хезболла» — це ліванська військово-політична організація мусульман-шиїтів, заснована в 1982 році. Бойовики виступають проти Ізраїлю від моменту свого створення.

Нетаньягу подарував Трампу пейджер не просто так. Це повʼязано з ізраїльською операцією у вересні 2024 року, коли у сотні членів «Хезболли» підірвалися пейджери. Внаслідок атаки загинули щонайменше 39 людей, ще майже 3 тисячі були поранені, причому не всі вони були членами угруповання.

Ізраїль планував операцію довго та ретельно. Десять років тому «Хезболла» купила понад 16 тисяч рацій за «хорошою ціною» у фальшивої компанії, не підозрюючи, що вони були ізраїльського виробництва. Моссад сховав вибуховий пристрій всередині батарей, що працюють у раціях. Зазвичай такі носять у жилеті ближче до серця. У 2022 році операцію розширили — додали пейджери.

Ізраїльські розвідники спеціально обрали звуковий сигнал, який мотивує максимально терміново перевірити вхідне повідомлення. Тоді відбувався вибух. 17 вересня 2024 року пейджери підірвали, оскільки Моссад побоювався, що «Хезболла» почала щось підозрювати.