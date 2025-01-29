У США жінка народила на стоянці магазину пончиків. Заклад пропонує оплатити святкування дня народження її сина

Родині зі штату Алабама, США, пообіцяли безплатні пончики Krispy Kreme протягом року після того, як жінка народила дитину на автостоянці закладу мережі.

Про це повідомляє мовник Local 12.

Коли у Шані Беннетт розпочалися перейми, батько її дитини Кеон Мітчелл допоміг їй сісти в машину і вони вирушили до лікарні. Однак їхню подорож ускладнювали погодні умови — напередодні в Алабамі сталося рекордне похолодання. Випав сніг, а дороги зледеніли.

Сімʼя прямувала до найближчої лікарні, залишаючись на звʼязку зі службою 911. Вони майже дісталися медзакладу, однак зупинилися на автостоянці біля магазину пончиків Krispy Kreme приблизно за милю від неї. Зволікати було неможливо, адже дитина вже народжувалася.

«Я справді не знаю, як я залишався спокійним, тому що був дуже наляканим. Але тепер я відчуваю, що міг би стати лікарем», — сказав Кеон Мітчелл.

Коли приїхали парамедики, немовля вже зʼявилося на світ. Хлопчика назвали Даллас. Новоспечена мама Беннетт розповіла, що після пологів відчула себе «супержінкою».

«Це досвід, який потрібно памʼятати. Це точно», — прокоментувала жінка.

Шані Беннетт із сином Далласом. CNN Newsource, WTVY

Під час пологів Шані Krispy Kreme був зачинений через снігопад. Дізнавшись про те, що сталося, менеджер пообіцяв родині безплатні пончики протягом року. А також він запропонував влаштувати вечірку на честь першого дня народження Далласа коштом закладу.