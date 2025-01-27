Собаку-поліцейського в Китаї позбавили премії — він спав на роботі та надзюрив у миску

Пес Фузай, який працює у кінологічному відділенні поліції Китаю, втратив смачну премію за підсумками року через свої проступки.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Першого у країні поліцейського собаку породи коргі покарали за те, що він дрімав на роботі та справляв потребу у власну миску для їжі.

Фузай народився 28 серпня 2023 року та приєднався до кінологічної бази правоохоронців у місті Вейфан у провінції Шаньдун, що на півночі КНР. Собака розпочав свою карʼєру в січні 2024 року як резервний фахівець з виявлення вибухівки — тоді він був чотиримісячним цуценям.

Навесні того ж року Фузай привернув до себе увагу користувачів соцмереж, а восени його підвищили до повноцінного поліцейського собаки. За життям коргі стежать понад 384 тисячі підписників.

У відео від 19 січня правоохоронці хвалять чотирилапого працівника за те, що у 2024 році він впорався з багатьма завданнями та «підвищив авторитет поліцейських собак Вейфану». Однак потім Фузай отримав зауваження за свою поведінку, через що в нього конфіскували ласощі.

Пес не залишився без смачного. На відео, оприлюдненому пізніше, коргі отримує великий подарунковий пакет до китайського Нового року з оселедцем, пельменями, фрикадельками та іншими стравами.