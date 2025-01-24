Маск скаржиться на алгоритми X — стрічка пропонує йому пости з нацистськими вітаннями

Американський бізнесмен Ілон Маск розкритикував алгоритми своєї соцмережі X. Каже, що вона пропонує йому публікації з нацистськими салютами.

Про це Маск написав на своїй сторінці в X.

«Якщо я побачу ще одне нацистське вітання у своїй стрічці, я збожеволію. Ці алгоритми — відстій», — написав він.

Під час виступу на арені Capitol One 20 січня Маск зробив жест, схожий на нацистське вітання. Виступаючи перед прихильниками Трампа після його інавгурації, мільярдер двічі емоційно викинув руку вперед.

Дехто згадав симпатію Маска до ультраправої німецької партії АдН. Інші вважають, що підприємець показав римський салют, який використовували військові ще в давнину.

Організація ADL, яка бореться з нетерпимістю до євреїв, заявила, що соцмережі «додають тривоги», поки політичні процеси в розпалі.

«Здається, Ілон Маск зробив незграбний жест в момент ентузіазму, а не нацистське вітання, але ми розуміємо, що люди на межі. Усі сторони повинні бути поблажливими та перевести подих», — написали в ADL.