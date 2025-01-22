Кішка тричі за добу літала між Новою Зеландією та Австралією — її не помітили у вантажному відсіку

Міттенс, кішка породи мейн-кун, стала випадковою пасажиркою декількох авіарейсів. Річ у тім, що її клітку не помітили у вантажному відсіку літака.

Про це повідомляє The Guardian.

Восьмирічна улюблениця подорожувала з родиною з Крайстчерча, Нова Зеландія, до свого нового дому в Мельбурні, Австралія, в один кінець. Власниця кішки Марго Ніс розповіла, що три години чекала, коли Міттенс вивантажать з відсіку для багажу, але вона так і не з’явилася.

Міттенс із господаркою Марго Ніс Rod McGuirk / AP

Наземний персонал повідомив жінці, що літак повернувся до Нової Зеландії — з Міттенс на борту. Зворотний шлях займає близько семи з половиною годин.

«Я запитала, як таке могло статися? Боже мій», — згадує цей момент Ніс.

Пілоту Air New Zealand повідомили про додаткового пасажира під час рейсу. Він увімкнув опалення у вантажному відсіку, щоб кішці було комфортно. Пізніше виявилося, що клітку з Міттенс затуляло крісло колісне, тому вантажник її не побачив.

На допомогу прийшла компанія з перевезення домашніх тварин, до якої жінка звернулася, щоб організувати подорож з Міттенс. Мандрівницю зустріли після повернення до Крайстчерча та посадили на літак до Мельбурну — цього разу лише в один бік. Кішка схудла, але в цілому не постраждала, каже її господарка.

«Вона просто кинулася мені на руки, притиснулася до мене у найбільших обіймах всіх часів і народів. Зараз кішка отримує стільки уваги, скільки хоче, тому що ми відчуваємо величезне полегшення від того, що вона повернулася», — каже Марго Ніс.

Авіакомпанія Air New Zealand пообіцяла відшкодувати всі витрати, пов’язані з подорожжю Міттенс, і перепросила за незручності. Прессекретарка Аліша Армстронг каже, що Air New Zealand тісно співпрацюватиме з наземним диспетчером в Мельбурні, щоб ситуація не повторилася.