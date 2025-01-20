У Китаї кіт надіслав босу власниці заяву на звільнення — жінка втратила роботу

Жінка з Китаю втратила роботу після того, як її кіт випадково надіслав її начальнику заздалегідь написану заяву про звільнення, яку вона не планувала подавати.

Про це пише SCMP.

25-річна жінка з муніципалітету Чунцін на південному заході Китаю має девʼять котів.

Вона написала заяву про звільнення в редакторі електронної пошти 5 січня, але не хотіла її надсилати, бо їй потрібні були гроші на утримання домашніх улюбленців.

Її домашня камера спостереження зафіксувала момент, коли один з її котів стрибнув на стіл і натиснув кнопку «Відправити» на ноутбуці, надіславши електронного листа.

Жінка розповіла, що негайно звʼязалася зі своїм босом, щоб звинуватити кота, але її проігнорували. Вона втратила і роботу, і премію за підсумками року.

Вона сказала, що планує шукати нову роботу після прийдешнього Свята весни, тому що їй потрібно годувати своїх котів.