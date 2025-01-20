Експремʼєр Польщі приїхав на інавгурацію Трампа та намагався підтвердити особу сторінкою у Вікіпедії

Колишній премʼєр Польщі Матеуш Моравецький намагався без документів переконати правоохоронців Вашингтону, що це дійсно він.
Відеофрагмент з ефіру мовника Freedom News TV поширили в соцмережі X.
Як пише Business Insider, польський посадовець приїхав на церемонію інавгурації обраного президента США Дональда Трампа. Моравецький спілкувався з нацгвардією та показував їм сторінку про себе у Вікіпедії на смартфоні, щоб представитися.
Американо-українська журналістка Оля Скутеркастер розповіла, що в цей момент Моравецький стояв за межами мітингу Трампа на Capital One Arena в американській столиці.
- Трамп складе присягу опівдні 20 січня. Через погоду церемонію перенесли у Капітолійську ротонду — кругле приміщення в установі федерального уряду. Вперше за понад століття на захід запросили іноземних лідерів: зазвичай приїжджали лише дипломати та посли.