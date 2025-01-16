Рекламу пакистанського авіаперевізника повʼязали з терактом 9/11. Уряд доручив розпочати розслідування

Пакистанські міжнародні авіалінії (PIA) втрапили у скандал, прорекламувавши відновлення рейсів до Парижу в соцмережі X. Багато користувачів вважають зображення недоречним.

Про це повідомляє CNN.

PIA опублікували ілюстрацію з пасажирським літаком, який прямує до Ейфелевої вежі, та слоганом: «Париж, ми прибуваємо сьогодні». Рейси між Ісламабадом та французькою столицею тепер курсуватимуть двічі на тиждень.

Pakistan International Airlines / X

Користувачі соцмереж одразу ж пригадали терористичні атаки на Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку у 2001 році. Авіаперевізника закликали переглянути свою рекламну кампанію.

«Звільніть свого менеджера з маркетингу», «Хто подумав, що ця реклама — гарна ідея?» — запитують юзери у коментарях.

Омар Курайші, ексрадник пакистанського політика Білавала Бхутто Зардарі з питань медіа, теж не підтримав такий крок авіаліній.

«Невже керівництво авіакомпанії не перевірило це? Невже ідіот, який розробив цю графіку, не бачив, що літак PIA прямує до Ейфелевої вежі? Однієї з найвідоміших європейських пам’яток. Дійсно, я не маю слів. І воно [зображення] все ще там!» — написав Омар Курайші.

Як пишуть пакистанські медіа, прем’єр-міністр Шахбаз Шариф наказав провести розслідування того, як цю рекламу схвалили для публікації. Попри суперечки, перший за чотири з половиною роки політ зі столиці Пакистану до Парижу успішно відбувся 11 січня.