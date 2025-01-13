Нідерландський парашутист випадково приземлився у вольєрі з мавпами. Він мало не долетів до левів

У місті Ренен в Нідерландах чоловік на парашуті випадково приземлився у вольєрі з приматами. Ніхто не постраждав.

Про це повідомляє нідерландський мовник Nederlandse Omroep Stichting.

Це сталося в зоопарку Ouwehands Dierenpark. Парашутист мав приземлитися на центральному майданчику сусіднього футбольного клубу, де ввели в експлуатацію нове поле зі штучним покриттям. Однак щось пішло не так, і чоловік натомість опинився у вольєрі з шимпанзе бонобо.

Aart Maren / NOS

Директор звіринця Робін де Ланге переконаний, що парашутисту дуже пощастило. «Це був справжній шок. Ще 100 метрів — і він би приземлився у вольєрі зі слонами або левами», — каже Ланге.

Тепер зоопарк співпрацює з футбольним клубом по сусідству, щоб уникнути таких інцидентів у майбутньому.